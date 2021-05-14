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Збірку нових Chevrolet Camaro вимушені зупинити: що стало причиною

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Дефіцит мікрочипів поставив на паузу виробництво - фото 1
Дефіцит мікрочипів поставив на паузу виробництво

Найбільші автовиробники продовжують відчувати проблеми, пов'язані з дефіцитом мікрочипів. General Motors не став винятком, і був змушений призупинити виробництво низки моделей, у тому числі Chevrolet Camaro.

Завод GM Lansing Grand River у Мічигані повинен був відновити роботу після півторамісячного простою ще на початку травня, однак терміни перезапуску перенесли на кінець червня. Як пише CarCoops, на підприємстві організована збірка Chevrolet Camaro, Cadillac CT4 і CT5.

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Видання уточнює, що у найближчі шість тижнів завод у Мічигані випустить тільки кілька дослідних зразків CT4 і CT5 Blackwing. Проте масово автомобілі випускати не будуть.

Збірку нових Chevrolet Camaro вимушені зупинити: що стало причиною - фото 459511

Деякі автовиробники вже випустили заяви про те, як нестача мікросхем вплинула на обсяги виробництва. Наприклад, Nissan у 2021 році випустить на півмільйона автомобілів менше, ніж було заплановано. Renault своєю чергою скорегував графік роботи європейських підприємств, скоротивши робочий тиждень до одного-трьох днів. Ба більше – він передбачає, що темпи виробництва відновляться лише до кінця вересня.

Peugeot по тій же причині припиняв випуск моделі 308 на французькому заводі у Сошо, а після вирішив замінити цифрові приладові панелі аналоговими.

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