Збірна України з футболу записала звернення до всього світу на тлі війни

Зірки українського футболу закликали світ допомогти зупинити війну, яку Росія оголосила Україні. Гравці національної збірною записали гучне відеозвернення.

Футболісти української збірної звернулися до світу, аби усі долучилися до протидіяння російській пропаганді. Правда допоможе зупини цю жахливу війну, яку розвязав Володимир Путін проти України й українського народу. Водночас гравці висловили безмежну подяку тим, хто уже підтримує нас у цей складний час. Відео з'явилося у Twitter.

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У ролику знялися Андрій П'ятов, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Георгій Бущан, Віктор Коваленко, Ілля Забарний та Сергій Кривцов.

"Ми звертаємось до футбольної спільноти, до всіх, хто об'єднаний любов'ю до гри у футбол, кожного вболівальника, кожного тренера, кожного гравця, кожного менеджера. До всіх, хто захоплюється футболом. Ми звертаємось до вас, щоб пояснити всьому світу і показати кожному жителю планети Земля. Що під прикриттям спецоперації російські війська ведуть відкриту війну проти України. Завдають ракетних ударів по житлових районах, обстрілюють мирне населення. Ми закликаємо кожного, хто чує нас, протидіяти цій війні, зупинити руйнування та кровопролиття. Ми просимо всю світову спільноту протидіяти російській пропаганді. Показувати правду про війну в Україні всіма можливими ресурсами. Ми вдячні кожному, хто вже це зробив, і кожному, хто нас підтримає. Ні війні! Слава Україні! Героям слава!” – йдеться у меседжі гравці футбольної збірної.

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