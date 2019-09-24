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Збираєте і приносьте в пункт прийому: як українці можуть заробити на каштанах

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Збираєте і приносьте в пункт прийому: як українці можуть заробити на каштанах - фото 1

У Києві уже доспіли каштани. Плоди цих дерев падають буквально на голови перехожих. Столичні двірники не встигають прибирати роздавлені каштанові "горіхи". Щоб такого не було, підприємство "Київміськвторресурси" пропонує киянам заробити на зборі каштанів.

Тепер, зібравши каштани, жителі столиці можуть принести їх в пункти збору, здати і отримати за це готівку. Як зазначили на сторінці Київміськвторресурси у Facebook, за 1 кг зданих каштанів заплатять 2 гривні. На перший погляд гроші начебто і невеликі, але з огляду на обсяги зібраного, на каштанах можна непогано заробити.

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Пропозиція може бути вигідною пенсіонерам і людям, які залишилися тимчасово без роботи. Та й у студентів такий спосіб додаткового доходу може викликати інтерес, тим більше, що каштанів у Києві безліч.

Для зручності додається ще й карта приймальних пунктів. Зокрема, в столиці каштанові "горіхи" можна здати у 14 прийомних пунктах. Ще 4 пункти працюють в Київській області: два – в Броварах і два – у Вишгороді.

Збираєте і приносьте в пункт прийому: як українці можуть заробити на каштанах - фото 357111

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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