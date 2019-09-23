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Названі найбільш завантажені станції київського метро

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Київське метро - фото 1
Київське метро / facebook

Найбільш завантаженою станцією метро Києва за вісім місяців 2019 року стала станція Академмістечко. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Загалом за вказаний період підземкою скористалися майже 322 млн пасажирів.

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"Найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену: 132,245 млн людей. Найбільш завантаженою тут є станція Академмістечко (13,743 млн пасажирів)", – йдеться в повідомленні. Понад 12 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях Лісова і Вокзальна. Найменше пасажирів перевезла станція Дніпро (652,2 тисячі).

Метро Київ - фото 356893
Метро Київ

"Другою за пасажиропотоком є ​​синя лінія 112,311 млн поїздок. Максимальний пасажиропотік був на станції Мінська (10,934 млн). Понад 9 млн поїздок було також на станціях Почайна і Контрактова площа". Мінімальна кількість пасажирів на Оболонсько-Теремківській лінії зафіксована на станції Виставковий центр (3,297 млн ​​людей).

"Зелена лінія підземки перевезла 77,371 млн пасажирів. Вона найменш завантажена в столичній підземці. Найбільше пасажирів зафіксовано на станції Позняки – 9,73 млн. Наздоганяє її майже з таким самим показником станція Лук'янівська – 9,192 млн пасажирів. А найменше поїздок було на станції Червоний хутір – 1,1 млн", – повідомили в Київському метрополітені.

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Джерело: facebook
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