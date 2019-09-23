Коли в Україні засніжить: прогноз від народного синоптика

Коли чекати на сніг в Україні

Перші заморозки вже встигли здивувати мешканців західних областей України, однак початок вересня все ще обійшовся без істотного снігу. Коли в країні відчутно засніжить – розповів народний синоптик.

Перший місяць осені відзначився в Україні значними перепадами температури та кардинальною зміною погоди. Кілька ночей у західних областях було зафіксовано заморозки, а в Карпатах навіть помітили сніг.

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Однак бабине літо трохи врятувало ситуацію та відсунуло прихід зими. Щоправда, за словами синоптика, поспішати із надто теплим одягом варто.

Коли в Україні впаде сніг

Народний синоптик Леонід Горбань під час ефіру на ObozTV попередив, що жовтень також не стане винятком, адже серйозні заморозки повернуться вже з 10 числа. А до того часу можна буде насолоджуватись доволі комфортною та теплою погодою.

"11-12 жовтня на півночі можливі заморозки. Але серйозні заморозки у північних областях України варто очікувати 22-24 жовтня. Перший сніжок з'явиться 12-17 листопада, але він швидко розтане. А зима почнеться 15-17 грудня", – поділився він.

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