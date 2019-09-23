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Коли в Україні засніжить: прогноз від народного синоптика
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Перші заморозки вже встигли здивувати мешканців західних областей України, однак початок вересня все ще обійшовся без істотного снігу. Коли в країні відчутно засніжить – розповів народний синоптик.
Перший місяць осені відзначився в Україні значними перепадами температури та кардинальною зміною погоди. Кілька ночей у західних областях було зафіксовано заморозки, а в Карпатах навіть помітили сніг.
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Однак бабине літо трохи врятувало ситуацію та відсунуло прихід зими. Щоправда, за словами синоптика, поспішати із надто теплим одягом варто.
Народний синоптик Леонід Горбань під час ефіру на ObozTV попередив, що жовтень також не стане винятком, адже серйозні заморозки повернуться вже з 10 числа. А до того часу можна буде насолоджуватись доволі комфортною та теплою погодою.
"11-12 жовтня на півночі можливі заморозки. Але серйозні заморозки у північних областях України варто очікувати 22-24 жовтня. Перший сніжок з'явиться 12-17 листопада, але він швидко розтане. А зима почнеться 15-17 грудня", – поділився він.
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