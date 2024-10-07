Найкращий учитель країни: оголосили переможця премії Global Teacher Prize Ukraine

Вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк стала головною переможницею національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Про це повідомили на сайті "Освіторії", яка організовує подію.

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Вибір на користь перемоги пані Лесі був однозначним – вона здобула прихильність як експертного журі, так і національного голосування, яке провели на порталі "Дія.Освіта".

Леся Павлюк одна з перших педагогів у своїй школі почала працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ. Також вчителька використовує в роботі з дітьми інноваційні методи, ігрові технології та ментальну арифметику.

Леся Павлюк / Сайт премії

Перемога в конкурсі принесла Лесі Павлюк головний приз – 1 000 000 гривень для реалізації власного освітнього проєкту та можливість відвідати світову премію Global Teacher Prize.

Зараз, як ніколи, ми розуміємо, наскільки важлива наша робота. Зараз, як ніколи, ми відчуваємо підтримку суспільства, влади, батьків. Ми все це робимо заради дітей. Ми, вчителі, робимо те, що буде в майбутньому. Я щиро вірю в те, що наші учні та учениці в майбутньому зроблять нашу країну Україну такою, про яку мріємо ми, про яку мріють вони. Ми формуємо цінності, які стануть факелами їхнього життя. Ми вчимо їх працювати разом. Ми вчимо їх приймати їхнє оточення зі своїми особливостями та потребами. Ми вчимо наших дітей чітко відрізняти, де добро, де зло. Ми вчимо ухвалювати рішення і відповідати за наслідки. Ми вчимо дітей мріяти і втілювати свої мрії в життя. Зараз втілилася в життя моя мрія. Я – надзвичайно щаслива!, – поділилася емоціями переможниця.

Премія Global Teacher Prize Ukraine 2024 покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства. А також підкреслити важливість педагогів в Україні.

Леся Павлюк / Сайт премії

Цьогоріч премія відзначила педагога, якого вперше обрали шляхом опитування на національній платформі Дія.Освіта. За народного вчителя віддали голоси понад 13 тисяч українців.

Нагадаємо, цьогоріч 1210 освітян подали свої заявки, ще 2059 педагогів номінували батьки, учні та колеги. Із цього числа після незалежного оцінювання обрали десятку фіналістів.

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