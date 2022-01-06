Чому помідори не можна тримати у холодильнику: багато хто зберігає томати неправильно

Вернулися із закупів та закинули усі продукти у холодильник? Перевірте, чи не відправили ви туди й помідори, адже їм там не місце.

Як пише 5minutecrafts, група учених досліджувала понад 25 000 генів різних видів томатів. Їх охолоджували при 5°C протягом 1, 3 та 7 днів, а потім залишали ще на 1 добу при кімнатній температурі. При цьому один день охолодження не мав значного впливу на помідори, але тривалі періоди придушували гени. Виявилося, що помідори, які зберігалися у холодильнику, були менш смачними.

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Де зберігати помідори

Ідеальна температура зберігання томатів 16,7-20°C. Важливо не класти помідори один на одного, аби вони не почали гнити.

Попри те, що зберігання в холодильнику шкодить помідорам, все ж таки можна повернути їм їхній смак.

Рекомендують не їсти помідори, як тільки дістанете із холодильника. Їм потрібно дати полежати, доки вони не стануть кімнатної температури. Процес нагрівання частково відновить смак.

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