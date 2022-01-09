Науковці створили "розумний" пакет, який дозволяє довше зберігати продукти свіжими

Учені із Гарварду та Наньянського технологічного університету (Сінгапур) розробили новий "розумний пакет", що довше зберігає свіжими рибу, м'ясо, овочі та фрукти. Розповідаємо, у чому секрет такого пакета.

Як пише Daily Mail, інноваційний водонепроникний пакет виглядає, як і звичайний прозорий пластик. Однак його перевага полягає в тому, що він біорозкладається.

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Натуральна харчова упаковка виготовляється за допомогою процесу, який називається електропрядінням, під час якого заряджені нитки розчину полімеру витягуються у волокна. Основним інгредієнтом нового пакування є тип кукурудзяного білка – побічний продукт виробництва етанолу з кукурудзяного крохмалю або олії, до якого винахідники додали рослинну целюлозу крохмалю та оцтову кислоту.

У лабораторних випробуваннях вчені показали, що під впливом підвищеної вологості або ферментів шкідливих бактерій волокна в упаковці вивільняють природні протимікробні сполуки, що вбивають небезпечні бактерії, такі як кишкова паличка, лістерія та грибки. При цьому знищуються шкідливі бактерії як на поверхні плівки, так і на їжі, що міститься в ній.

"Розумне виділення антимікробних препаратів відбувається лише тоді, коли присутні бактерії або висока вологість. Пакет забезпечує захист лише тоді, коли це необхідно – таким чином мінімізує використання хімічних речовин та зберігає природний склад упакованих продуктів", – зазначила біоінженер Мері Чан-Парк із технологічного університету. Наньян.

Під час експерименту полуниця, загорнута в таку "розумну" упаковку, залишалася свіжою протягом семи днів до появи цвілі, тоді як у звичайних пластикових коробках для фруктів – лише чотири.

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