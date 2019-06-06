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Zbaraski – Бо ти: дивіться новий атмосферний кліп
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Львів'янин Johnny Zbaraski презентував кліп на новий сингл "Бо ти" з майбутнього альбому "Бо я так хочу". Дивіться та насолоджуйтеся атмосферним відео!
За словами Zbaraski, новий кліп "Бо ти" був знятий всього за один день. У ролику музикант катається на велосипеді Берліном. Цікаво, що для зйомок виконавець також змінив імідж, пофарбувавшись у білий.
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Режисеркою кліпу стала Саша Харченко, для якої це перша робота в такій ролі. Дивіться надлегкий ролик та насолоджуйтеся релаксуючою музикою!
Текст пісні "Бо ти"
Не кури біля мене
Не говори біля мене
Не слухай цю жахливу музику
Біля-біля
Бо ти руйнуєш мій емоційний стан
Бо ти, бо ти, бо ти, бо ти, бо ти
бо ти, бо ти, бо ти, бо ти – від...
Я роблю це мовчки
Я роблю це тихо
Вона проникає
На язику гірко
На губах гірко
Облизуюсь – гірко
Ще ковток – гірко
Залишаю воду на потім
Аби не вбити присмак у роті
Залишаю думки збоку
Мій погляд
Зупиняється-а-а-а
І я звідси ані кроку, ані слова, ані звуку
Ані кроку, ані слова, ані звуку
Ані кроку, ані слова, ані звуку
Ані...
Не кури біля мене
Не говори біля мене
Не слухай цю жахливу музику
Біля-біля
Бо ти руйнуєш мій емоційний стан
Бо ти, бо ти, бо ти, бо ти, бо ти
бо ти, бо ти, бо ти, бо ти – відстань
Нагадаємо, що пісня "Бо ти" ввійде в альбом Zbaraski – "Бо я так хочу", який вийде 17 червня.
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