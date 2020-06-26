На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії
-
- 35
У середині травня голова Xiaomi Лей Цзюн назвав смартфон, який найбільше запав йому в душу. Але як виявилося, на одній моделі пристрасті засновника компанії не закінчилися. В новому інтерв'ю він поділився з журналістами інформацією про два інші пристрої, які вважає найкращими у продуктовій лінійці.
Mi Mix 2 став фаворитом Лей Цзюня через унікальну керамічну задню кришку, процес виготовлення якої глава Xiaomi назвав "вкрай захоплюючим".
Це цікаво: OnePlus випадково розкрила назву свого бюджетного смартфона
Ще однією моделлю, яка подобається топ-менеджеру, став Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Глава бренду пояснив, що при виробництві корпусу цього апарата використовується високоточний процес вакуумного формування, завдяки якому він отримує дзеркальний ефект.
Нарешті, засновник Xiaomi зізнався, що нерівно дихає і до флагманського Mi 10 Pro, при розробці якого компанія ставила перед собою мету випустити максимально продуктивний гаджет, не прагнучи знизити його собівартість за всяку ціну.
Агов, фанати Xiaomi! А який смартфон компанії ви вважаєте своїм найулюбленішим?
Читайте також: ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
-
18:53Якою буде погода у липні в Україні
-
18:42Нейромережа показала, як виглядала натурниця Статуї Свободи
-
18:31Netflix готує до виходу аніме-серіал за мотивами гри Cyberpunk 2077
-
18:26Названий вітамін, який захищає зір
-
18:10Гороскоп на 27 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:00Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни
-
17:50Дивіться трейлер фільму Гренландія з Джерардом Батлером
-
17:42Як нові ціни на смартфони вплинули на потенційних покупців
-
17:22Як довго коронавірус живе у річковій воді
-
17:13Чому варто дивитися в очі своєму діловому партнерові
-
16:53Які знаки Зодіаку найскладніші серед жінок
-
16:42Міленіали та зумери засумували за роботою в офісі: дослідження
-
16:21Три речі, які ви робите на роботі неправильно
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:14Команда геймерів стала амбасадорами бренду Gucci
-
16:05Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на День Конституції: графік роботи
-
16:00Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
-
15:54Учені розповіли, кому принесло користь глобальне потепління
-
15:25Чи можна пити під час і після їжі
-
15:12З дахом чи без: експерти розповіли, які автомобілі безпечніші
-
14:54Біг влітку: як правильно тренуватися у спеку
-
14:42Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії
-
14:40ЗНО 2020 з математики: всі правильні відповіді та розв'язки задач
-
14:3115 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те
-
18:00Ви це зможете! 5 книг з корисними порадами, які надихнуть вас на зміни
-
16:00Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
-
14:3115 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те
-
12:00ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня
-
07:13Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі
- 25 червня
-
21:26Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений
-
18:55Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі
-
16:21Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
-
14:23Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
19:00Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня