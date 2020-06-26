Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії

У середині травня голова Xiaomi Лей Цзюн назвав смартфон, який найбільше запав йому в душу. Але як виявилося, на одній моделі пристрасті засновника компанії не закінчилися. В новому інтерв'ю він поділився з журналістами інформацією про два інші пристрої, які вважає найкращими у продуктовій лінійці.

Mi Mix 2 став фаворитом Лей Цзюня через унікальну керамічну задню кришку, процес виготовлення якої глава Xiaomi назвав "вкрай захоплюючим".

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Ще однією моделлю, яка подобається топ-менеджеру, став Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Глава бренду пояснив, що при виробництві корпусу цього апарата використовується високоточний процес вакуумного формування, завдяки якому він отримує дзеркальний ефект.

Нарешті, засновник Xiaomi зізнався, що нерівно дихає і до флагманського Mi 10 Pro, при розробці якого компанія ставила перед собою мету випустити максимально продуктивний гаджет, не прагнучи знизити його собівартість за всяку ціну.

Агов, фанати Xiaomi! А який смартфон компанії ви вважаєте своїм найулюбленішим?

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