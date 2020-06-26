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Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії

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Xiaomi Mi Mix 2 у керамічній версії припав до душі главі компанії - фото 1
Xiaomi Mi Mix 2 у керамічній версії припав до душі главі компанії

У середині травня голова Xiaomi Лей Цзюн назвав смартфон, який найбільше запав йому в душу. Але як виявилося, на одній моделі пристрасті засновника компанії не закінчилися. В новому інтерв'ю він поділився з журналістами інформацією про два інші пристрої, які вважає найкращими у продуктовій лінійці.

Mi Mix 2 став фаворитом Лей Цзюня через унікальну керамічну задню кришку, процес виготовлення якої глава Xiaomi назвав "вкрай захоплюючим".

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Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії - фото 412497

Ще однією моделлю, яка подобається топ-менеджеру, став Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition. Глава бренду пояснив, що при виробництві корпусу цього апарата використовується високоточний процес вакуумного формування, завдяки якому він отримує дзеркальний ефект.

Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії - фото 412496

Нарешті, засновник Xiaomi зізнався, що нерівно дихає і до флагманського Mi 10 Pro, при розробці якого компанія ставила перед собою мету випустити максимально продуктивний гаджет, не прагнучи знизити його собівартість за всяку ціну.

Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії - фото 412495

Агов, фанати Xiaomi! А який смартфон компанії ви вважаєте своїм найулюбленішим?

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Джерело: Gizmochina
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