Завжди зі шкарпетками: дивний образ Каньє Веста

Відомий репер Каньє Вест опинився у центрі уваги через свою любов до шкарпеток.

41-річни американський музикант та продюсер Каньє Веста потрапляє в тренди не лише своїми треками, а й образами. Чоловік Кім Кардашян зовсім не збирається пасти задніх, тому стежить за модою та намагається не відставати від молоді. Однак інколи у нього вдається виглядати не зовсім так круто, як йому хочеться.

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Нещодавно Каньє з Кім побували на весіллі репера 2 Chainz, і вбрання подружжя викликало змішані емоції у фанатів. А все тому, що музикант вбрався у костюм та шкарпетки зі шльопанцями. Як вам такий вибір?

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