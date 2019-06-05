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Завжди юна: Шакіра потішила фанатів новими фото

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Шакіра показала нові фото - фото 1
Шакіра показала нові фото / instagram.com/shakira

Знаменита співачка Шакіра вкотре підтвердила, що можна чудово виглядати у будь-якому віці. Здається, колумбійка має власний секрет вічної молодості.

42-річна популярна співачка та танцівниця Шакіра встигає не лише активно працювати, а й веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 56 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка часто тішить прихильників яскравими фото виступів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Шакіра нагадала, що вік - це просто цифра. Виконавиця поділилась світлинами з рекламної фотосесії для бренду Pandora, на яких постала у стильних молодіжних образах. Важко повірити, що вона перетнула межу у 40 років, оскільки виглядає вона удвічі молодшою.

Завжди юна: Шакіра потішила фанатів новими фото - фото 332164

Завжди юна: Шакіра потішила фанатів новими фото - фото 332165

Завжди юна: Шакіра потішила фанатів новими фото - фото 332166

Завжди юна: Шакіра потішила фанатів новими фото - фото 332167

Джерело всіх фото: instagram.com/shakira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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