Топлес на даху: модель Victoria's Secret захопила новим фото

Популярна модель Келлі Гейл потішила фанатів спекотним кадром з Нью-Йорка, на якому позує без білизни. Літній сезон у розпалі!

24-річна шведська модель та ангел Келлі Гейл активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. Там дівчина з колоритною зовнішністю та індійсько-австралійським походженням ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від світських заходів і фотосесій до звичайних буднів.

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Нещодавно красуня потішила новинами про повернення до Нью-Йорка, прикріпивши фото з одного із дахів, де позує топлес.

instagram.com/kellybellyboom

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