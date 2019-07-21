Завжди юна: розкішна Хайді Клум без макіяжу підкорила Instagram

Німецька топ-модель та ведуча Хайді Клум зачарувала шанувальників кумедним відео, на якому зовсім без косметики. Ця красуня точно знає секрет вічної молодості!

46-річна німецька модель, акторка та ведуча Хайді Клум встигає не лише займатись різноманітними проєктами та кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою, яка нещодавно таємно повінчалась з гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцом, стежать більш як 6 мільйонів осіб. А все том, що вона ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Хайді стала зіркою зйомок у Токіо, звідки вже встигла опублікувати миле втомлене відео, як повертається додому та шле усім повітряний поцілунок. Фанати не могли не помітити, що у своєму віці зірка виглядає чудово без косметики і зовсім не соромиться демонструвати природну вроду.

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