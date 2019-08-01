Завжди юна Хайді Клум у прозорій сукні здивувала фанатів

Знаменита модель Хайді Клум не збирається поступатись вродою молоді, адже й досі виглядає далеко не на свій вік. А недавні фото красуні у відвертих сукнях й зовсім викликали шквал вражених коментарів у мережі. Зацініть!

46-річна німецька топ-модель, телеведуча та акторка Хайді Клум активно користується соцмережею Instagram, тому не дивно, що за нею стежать понад 6 мільйонів осіб. Красуня майже кожного дня ділиться з фанатами кадрами зі свого життя без прикрас та фотошопу. До того ж, білявка не соромиться демонструвати ідеальну фігуру та юне обличчя.

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Зараз Хайді у невеликій відпустці та готується до весілля з гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Кауліцом, який на 17 років молодший за модель. Зірка й справді не почувається та не виглядає на свій вік, а ефектні відео у прозорих та коротеньких сукнях лише це підтверджують. Фанати у захваті від енергійності та юності Клум, яка може стати німецькою версією Моніки Беллуччі.

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