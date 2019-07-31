Тіна Кароль позувала на пляжі у відвертому образі

Українська поп-діва Тіна Кароль продовжує радувати шанувальників новими знімками відвертого пляжного фотосету, зробленого в США.

Співачка регулярно публікує кілька свіжих кадрів, не перестаючи захоплювати відданих фанів.

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Хвилюючі пози, проникливий погляд, спокусливі наряди не типові для зірки, тому її нові образи шанувальники сприймають з особливим інтересом. У Instagram Тіна розмістила колаж з чуттєвих фото. Вона лежить на піску в білосніжному костюмі, що складається з шортів і кроп-топа. Наряд ефектно підкреслює плоский животик і тонку талію зірки, а також дає можливість шанувальникам помилуватися її пружними стегнами.

Волосся Тіни перекинуте на одну сторону і спадає об'ємним потоком на плечі. У макіяжі акцент зроблений на очі, а погляд знаменитості фани охрестили "вогняним".

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