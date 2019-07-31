Без фотошопу: Джіджі Хадід показала гарячі фото на відпочинку

Популярна модель Джіджі Хадід похизувалась звабливою фігурою у відпустці, підтвердивши, що не зловживає фоторедакторами та чудово виглядає і без макіяжу. Зацініть!

24-річна американська телеведуча та модель Джіджі Хадід активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, де у неї більш як 48 мільйонів підписників. Все тому, що красуня ділиться свіжими знімками зі своїх буднів, зйомок, світських заходів та цікавих моментів.

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Зараз білявка відпочиває на грецькому острові Міконос, звідки публікує спекотні фото з мінімальною кількістю одягу. А недавній пост моделі у купальнику й зовсім викликав шквал компліментів. Зірка продемонструвала реальну ефектну фігуру без фотошопу.

Джерело фото: instagram.com/gigihadid

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