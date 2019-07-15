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Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні

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Алессандра Амброзіо у купальнику - фото 1
Алессандра Амброзіо у купальнику / instagram.com/alessandraambrosio

Колишня ангел Victoria's Secret Алессандра Амброзіо вражає фанатів своїм розкішним виглядом та не планує ігнорувати крихітні купальники. Ця краля знає таємницю вічної юності!

38-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо вже не в рядах ангелів Victoria's Secret, але це не означає, що вона не в формі. Красуня Активно працює над собою, знаходить час для дітей, кар'єри та Instagram. В соцмережі за Алессандрою стежать понад 10 мільйонів користувачів, адже вона ледь не щодня публікує свіжі фото зі своїх буднів.

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Зважаючи на спекотний сезон, в Амброзіо поповнення гарячих пляжних фото у бікіні. Ця крихітка з легкістю може змагатись з юними моделями завдяки своїй ідеальній фігурі.

Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні - фото 341034

Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні - фото 341035

Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні - фото 341036

Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні - фото 341037

Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні - фото 341038

Завжди сексуальна: 38-річна супермодель захопила фото в бікіні - фото 341039

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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