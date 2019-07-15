Сезон бікіні у розпалі: ангел Victoria's Secret розбурхала мережу

Популярна модель Ельза Хоск потішила фанатів сонячними фото на пляжі, похизувавшись тендітною фігурою. Тут справді спекотно!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск зачаровує своєю незвичайною вродою не лише з подіумів та реклам, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 5 мільйонів осіб, і ця цифра збільшується з кожним днем. І це не дивно, адже Ельза активно ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та фотосесій.

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Зараз у Хоск невеличка відпустка, яка не може обійтись без побережжя, тому дівчина похизувалась стрункою фігурою у купальнику. Сонячні знімки одразу ж припали до душі фанатам, зібравши понад 246 тисяч лайків.

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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