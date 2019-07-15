Абсолютно гола: Кайлі Дженнер розкритикували в Instagram (18+)

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу молодша сестра Кім Кардашян поділилась фото без одягу, зате в капелюсі, однак фанати залишили не лише радісні коментарі.

22-річна американська модель, бізнесвумен та зірка шоу про життя Кардашян Кайлі Дженнер активно користується соцмережами, а за її профілем в Instagram стежать понад 134 млн підписників. І це не дивно, адже наймолодша мільйонерка щодня публікує свіжі кадри свого життя, рекламує власні бренди та просто насолоджується моментом. Однак у кожної зірки є не лише фанати, тому часто молодша сестра Кім Кардашян своїми епатажними світлинами викликає не лише шквал компліментів.

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А недавній знімок Кайлі на відпочинку, де вона сидить на фонтані лише в капелюсі, прикриваючись руками, й зовсім розкритикувати. Поки хтось відзначав, що у моделі ідеальна фігура, інші замислились, чи так виглядає відпочинок молодої матері.

instagram.com/kyliejenner

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