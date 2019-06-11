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Крадіжка найдорожчої картини у світі: стало відомо, де вона зараз

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Картина Спаситель світу - фото 1
Картина Спаситель світу

Полотно італійського художника епохи Відродження Леонардо да Вінчі "Спаситель світу", яка визнана найдорожчою картиною у світі, є на яхті Serene, що належить принцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману.

Відзначається, що картину будуть утримувати на судні до тих пір, поки в провінції Ель-Мадіна не добудують культурний центр, де повинні будуть зберігати полотна да Вінчі в майбутньому.

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Спаситель світу - фото 333577
Спаситель світу

Пропажу найдорожчої картини планети виявили у березні 2019 року. "Спасителя світу" хотіли розмістити в Художньому музеї в Абу-Дабі ще 18 вересня минулого року, проте тоді виставка була скасована, а співробітники музею від коментарів відмовлялися. Перед цим картина перебувала в Луврі, однак при перевезенні в Об'єднані Арабські Емірати безслідно зникла.

Варто згадати, що картина, на якій Леонардо да Вінчі зобразив Ісуса Христа, була написана приблизно у 1500 році. Кілька століть її вважали втраченою, проте у 1958 році вона була продана на аукціоні як робота одного з учнів да Вінчі за 45 фунтів стерлінгів.

У 2007 році експерти виявили, що "Спаситель світу" належить пензлю Леонардо да Вінчі. У 2013 році її купив російський мільярдер Дмитро Риболовлєв за 127,5 мільйона доларів, а пізніше, в 2017 році, продав на аукціоні Christie's за рекордні 450 мільйонів доларів.

Яхта принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана - фото 333576
Яхта принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана

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Джерело: artnet
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