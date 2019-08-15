Завойовник Зім повертається: дивіться трейлер анімаційного фільму

Популярний мультик про інопланетянина Завойовник Зім повертається на екрани, щоправда, у вигляді нового науково-фантастичного фільму Invader Zim: Enter the Florpus. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Netflix вирішив дати нове життя популярному у 2000-х мультсеріалу "Завойовник Зім" про прибульця, який збирається підкорити собі Землю. Відтак, вже 16 серпня на стрімінговому сервісі має вийти повнометражний анімаційний фільм про Зіма. А вже за кілька днів можна очікувати на переклад у мережі.

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Сюжет частково повторюватиме історію мультика про іншопланетянина Зіма з планети Ірк, який потрапив на доволі неприємну версію нашої планети. І поки Зім намагатиметься завоювати її, його однокласник Діб, який цікавиться паранормальними явищами та прибульцями, намагатиметься його викрити. Відзначимо, що мультсеріал висміював чимало частин суспільного життя у США, показуючи його найгірші боки.

Завойовник Зім 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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