Завеликі: дівчина судиться з хірургом через груди

Учасниця реаліті-шоу Інеса Шевчук розчарувалася у занадто великих грудях, які почали приносити їй дискомфорт, і подала до суду на хірурга.

Інеса відчула дискомфорт через занадто великі груди, збільшені хірургічним шляхом. Щоб домогтися справедливості, дівчина подала до суду на лікаря.

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Раніше 25-річна Шевчук зробила кілька пластичних операцій для корекції обличчя. Дівчину все влаштовувало, і вона вирішила збільшити груди. Зірка обрала імпланти на кілька розмірів більші, ніж її натуральні груди. Протягом деякого періоду часу Шевчук все влаштовувало.

Пізніше дівчина зіткнулася з "наслідками" великих грудей. У неї почалися проблеми зі здоров'ям, у тому числі зі спиною через сильне навантаження. Щоб вирішити це, зірка реаліті звернулася до хірурга, який зробив їй маммопластику. Вона вимагає повернути їй гроші і "власні" груди. Після відмови лікаря дівчина подала на нього позов до суду.

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