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Бувайте, груди: перевтілення дівчини підкорило Reddit

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Дівчина надихає людей своїм перевтіленням - фото 1
Дівчина надихає людей своїм перевтіленням / nootybtooty

Дівчина зарядила користувачів мотивацією, показавши, як змінилась після схуднення. Звісно ж, довелось з чимось попрощатись, щоб отримати щось більше.

На платформі Reddit користувачка з ніком nootybtooty опублікувала колаж зі своїм перетворенням, який за короткий час зібрав понад 32 тисячі переглядів та ще більш як тисячу захоплених коментарів.

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"Прощавайте, груди. Привіт, майбутнє", саме так підписала красуня знімок до та після схуднення, показавши, як скинула вагу на 8 розмірів. Вона також була вражена такою шаленою кількістю підбадьорливих коментарів, тому розповіла, що активно зайнялась спортом, перейшла на рослинну їжу, а також щодня проходить по 20 тисяч кроків. Також своїм прикладом вона підтвердила, що кожен здатен взяти себе в руки та отримати бажане тіло.

RIP to my boobs, but hello to my future from r/intermittentfasting

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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