Завдяки їм ранкова кава та обійми рідних: потужне відео про захисників від Міноборони

Кожного дня українські воїни роблять все, щоб наблизити нашу перемогу та знищити всіх загарбників. І нове потужне відео вкотре нагадує, що наші захисники - неймовірні!

Захисники України без вихідних та відпустки показують російським окупантам, що їм тут не місце. Саме завдяки нашим військовим в українців є можливість хоча б частково жити нормальним життям та зустрічати новий день. І нове відео від Міноборони підтверджує, що наші воїни незламні і вони не втомились захищати нас.

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Завдяки їм – ранкова кава. Завдяки їм – обійми рідних. Завдяки їм – йдемо на роботу і знаємо, що під надійним захистом! Сильні. Незламні. Безжальні до ворогів! Наші захисники і захисниці не втомилися захищати Україну і виборювати перемогу! Вірте у наших Героїв, і що б не було — пам’ятайте: у нас є наші ЗСУ! – йдеться в описі до відео.

Якщо запис не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

Відзначимо, що станом на 20 жовтня українські воїни знищили 2567 танків окупантів та близько 66 650 одиниць особового складу загарбників. Загальні втрати армії росії з початку повномасштабної війни мають такий вигляд:

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