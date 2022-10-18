Не лише військовослужбовці до 50 років: портрет ветерана російсько-української війни

Український ветеранський фонд провів дослідження та сформував портрет ветерана російсько-української війни. Читайте далі та дізнайтеся, хто саме боронить нашу країну!

Український ветеранський фонд повідомив, що зараз в Україні є понад 851 тисяча офіційних ветеранів. У дослідженні розглядали період з 2014 року й дотепер.

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Це дослідження провели разом із групою "Рейтинг" та Texty.org.ua ще у липні-серпні 2022 року у форматі онлайн-опитувань 1024 респондентів.

Вік. Серед ветеранів є представники усіх вікових груп. Найбільша кількість серед осіб у віці від 31 до 40 років (34,5%) та від 19 до 30 років (31%).

Відомо, що 8,5% становлять жінки, а 91,5% ветеранів – це чоловіки.

Що роблять ветерани після 24 лютого 2022 року?

Більшість ветеранів після повномасштабного вторгнення росії на територію України повернулися на війну – 68%. Відомо, що 18% продовжили працювати, а 13% наразі займаються волонтерством.

Ким працюють ветерани?

Майже третина (31%) опитаних ветеранів наразі перебувають на службі – військовослужбовці ЗСУ та інші силові підрозділи. Наступна за чисельністю категорія – це 16% тих, хто займається власною справою. Ще 11% залучені в ІТ сфері.

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