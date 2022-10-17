Іранські дрони-камікадзе: як розпізнати та що робити, якщо побачили

Що робити, якщо почули чи побачили дрон-камікадзе / Wikipedia

Іранські дрони продовжують атакувати українські міста, тому важливо знати, як від них вберегтись. У Мінреінтеграції підготували просту інструкцію на випадок, якщо побачили у небі дрон.

Російські загарбники продовжують використовувати всю можливу зброю, щоб зашкодити українцям. Окупанти не нехтують й іранськими дронами-камікадзе, які мають специфічний звук та дуже небезпечні. Тому у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України коротко та простими словами пояснили, як вберегтися від таких безпілотників.

І ще: Битва дронів: як квадрокоптер ЗСУ знищив російський – відео

Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе, – зауважують у міністерстві.

Як розпізнати дрон-камікадзе:

Двигун такого БПЛА дуже гучний, тож меми в мережі про схожість з мопедами дуже близькі до правди. Також наближення безпілотників може нагадувати звук бензопилки.

Як вберегтись від дронів-камікадзе:

Якщо ви були у транспорті, то одразу ж покиньте його та знайдіть укриття;

Дійте, як і у випадку будь-якої іншої тривоги: прямуйте до укриття. Для нього підійдуть підвали, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, переходи. Також актуальне правило "двох стін".

Під'їзди, підвали панельних будинків, місця біля заправок та автотехніки не підходять для сховку, як і місця неподалік адмінустанов та військових стратегічних об'єктів.

Мінусує авіацію РФ: дивіться, як ракетний комплекс Strarstreak винищує ворожі дрони та гелікоптери

Читайте також: Попри ядерні погрози путіна: скільки американців за надання зброї Україні