Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Іранські дрони-камікадзе: як розпізнати та що робити, якщо побачили

  • 166
Що робити, якщо почули чи побачили дрон-камікадзе - фото 1
Що робити, якщо почули чи побачили дрон-камікадзе / Wikipedia

Іранські дрони продовжують атакувати українські міста, тому важливо знати, як від них вберегтись. У Мінреінтеграції підготували просту інструкцію на випадок, якщо побачили у небі дрон.

Російські загарбники продовжують використовувати всю можливу зброю, щоб зашкодити українцям. Окупанти не нехтують й іранськими дронами-камікадзе, які мають специфічний звук та дуже небезпечні. Тому у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України коротко та простими словами пояснили, як вберегтися від таких безпілотників.

І ще: Битва дронів: як квадрокоптер ЗСУ знищив російський – відео

Чималої шкоди об’єктам нашої критичної інфраструктури завдають ворожі ударні безпілотні літальні апарати (БПЛА). Значну небезпеку вони становлять і для цивільних: дрони-камікадзе можуть нести кілька десятків кілограмів вибухівки та при влучанні створюють потужну ударну хвилю. На щастя, більшість ворожих БПЛА нашій ППО вдається збити, але власна безпека понад усе, – зауважують у міністерстві.

Як розпізнати дрон-камікадзе:

Двигун такого БПЛА дуже гучний, тож меми в мережі про схожість з мопедами дуже близькі до правди. Також наближення безпілотників може нагадувати звук бензопилки.

Як вберегтись від дронів-камікадзе:

  • Якщо ви були у транспорті, то одразу ж покиньте його та знайдіть укриття;
  • Дійте, як і у випадку будь-якої іншої тривоги: прямуйте до укриття. Для нього підійдуть підвали, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, переходи. Також актуальне правило "двох стін".
  • Під'їзди, підвали панельних будинків, місця біля заправок та автотехніки не підходять для сховку, як і місця неподалік адмінустанов та військових стратегічних об'єктів.
Іранські дрони-камікадзе: як розпізнати та що робити, якщо побачили - фото 514443

Мінусує авіацію РФ: дивіться, як ракетний комплекс Strarstreak винищує ворожі дрони та гелікоптери

Читайте також: Попри ядерні погрози путіна: скільки американців за надання зброї Україні

пропозиції партнерів
Новини