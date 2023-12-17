Завдяки тобі: TARABAROVA представила зворушливий кліп-подяку ЗСУ

Співачка TARABAROVA представила кліп на пісню "Завдяки тобі". У ньому вона висловлює свою вдячність Збройним Силам України. А знялися у ньому захисники та їхні рідні.

Радіо МАКСИМУМ закликає вас подивитися цей кліп, поставити лайк співачці, а також негайно ж піти зробити донат. Пам'ятайте, що замаленьких донатів не буває.

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Ця пісня – "Новорічна поштова листівка". Благаю – не забувайте про тих, завдяки кому в нас буде цей Новий рік. Наберіть рідних, знайомих – просто подякуйте їм, або запишіть відео із #завдякитобі – і воно точно зігріє чиєсь хоробре серце,

– написала співачка.

TARABAROVA – Завдяки тобі: дивіться зворушливий кліп

TARABAROVA подякувала ЗСУ за можливість творити. Також висловила вдячність рідним наших воїнів, котрі допомогли створити відео на цю пісню.

Завдяки тобі, текст і слова пісні

Завдяки тобі можу посміхатись!

Завдяки тобі ялинку наряджу!

Завдяки тобі вдома буде свято!

Буде Новий рік завдяки тобі!

Завдяки тобі! Завдяки тобі!

Завдяки тобі!

Буде Новий рік завдяки тобі!

Завдяки тобі!

Перша ялинка - такі цінні спогади,

Ти по FaceTіme заспокоюєш поглядом,

Треба зібратись, свято створити дітям,

А рідні всі розкидані світом...

В новорічну ніч одне бажання на всіх:

Наша Перемога! Сльози радості і сміх!

В новорічну ніч будуть спокійними сни,

І все це тільки

Приспів.

Завдяки тобі!

В новорічну ніч одне бажання на всіх:

Наша Перемога! Сльози радості і сміх!

В новорічну ніч будуть спокійними сни,

І все це тільки

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