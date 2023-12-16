Тріумфальне повернення Антона Вельбоя у лейбл PAPA Music: прем’єра нового синглу

Український співак Антон Вельбой, він же Wellboy, після примирення зі своїм колишнім, а тепер знову нинішнім лейблом Papa Music випустив кліп на нову пісню "Життя".

Нещодавно Wellboy презентував довгоочікувану пісню та відео з символічною назвою "Життя". Переглянути неймовірний кліп можна на YouTube.

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Wellboy – проєкт, який продовжує підкорювати серця слухачів. Нещодавно сингл "Додому" увійшов до найкращих треків 2023 року за версією Spotify, Apple Music та YouTube Music, а відеороботи "Додому" і "Мальви" не залишають список найкращих відео YouTube.

Хочу, щоб кожен, хто слухає пісню – усміхнувся. Нехай пісня випромінює промені добра та зігріває серця моїх прихильників, – прокоментував Wellboy

Артист наголосив, що радість у простих речах. Більше він не буде блукати в пошуках чогось іншого. Мелодійні ноти, тексти із сенсами, грайливий вайб з першої секунди змусять з’єднатися в гармонії з новою піснею Wellboy.

Варто відзначити, що команда проєкту Wellboy найближчим часом планують концерт разом з пресконференцією.

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