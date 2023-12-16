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Пісня Макса Барських Soldier стала офіційним саундтреком документального фільму про війну

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Макс Барських - фото 1
Макс Барських / Пресслужба

Майбутня кінострічка "Довга Доба" від режисера Алана Бадоєва та 1+1 Україна з’явиться на широкому екрані вже в лютому 2024 року.

Документальний фільм "Довга Доба" створено з 200 годин хроніки виживання, спротиву і життя українців під час перших місяців повномасштабного вторгнення.

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Герої стрічки прокидаються у перевернутому, страшному світі. Вони стають свідками вибухів, будинків у вогні та смертей людей. На очах глядача герої прощаються з рідними домівками, ухвалюють важкі рішення, стикаються віч-на-віч із наслідками війни.

Я написав пісню Soldier майже тоді, що й пісню "Буде весна"… Цей трек – заклик до світу від імені усіх українців. Вона розповідає історію народу, що прокинувся зранку й опинився у війні. Хай Soldier нагадує кожному з нас, що ми на своїй землі. І кожен з нас має зробити свій внесок у спротив, бо тут наше коріння і тут наш дім, – коментує майбутню прем’єру співак.

Ця документальна подорож життям українців під час війни – кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима українців. Деякі герої фільму ніколи не побачать його у кінотеатрах, і саме тут задокументовані їхні останні слова. А деякі продовжують свою боротьбу й донині. Та врешті-решт, війна триває, а значить, триває і наша довга доба.

Для мене надзвичайно важливо, щоб у нашої стрічки була своя пісня. Адже пісня інколи може розповісти історію не менш точно, ніж трейлер фільму. Макс, як поет та композитор, спеціалізується саме на коротких, але змістовних історіях. Тому, я запросив його до створення гімну "Довгої Доби", яку переживають усі українці, – ділиться своїми роздумами режисер стрічки Алан Бадоєв.

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