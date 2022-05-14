Завдяки платформі UNITED24 за тиждень вдалося зібрати приголомшливу суму: цифра дня

За тиждень вдалося зібрати майже 26 мільйонів доларів

Нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував запуск платформи UNITED24. Її створили для того, щоб збирати кошти на потреби України. І за тиждень вдалося зібрати приголомшливу суму.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, за перший тиждень роботи UNITED24 вдалося зібрати понад 25 мільйонів доларів. Усі ці кошти спрямують на потреби України, розповідає він у своєму телеграмі.

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Завдяки вашій підтримці на рахунки Національного банку України надійшло 25 мільйонів 804 тисячі 580 доларів, – підкреслив Федоров.

Він додав, що кошти на потреби України жертвували з 72 країн світу. Найактивнішими були донори зі США, Великої Британії, Франції, Канади, Німеччини, а також самої України.

Також він зазначив, що через партнерський фонд Ukraine House вдалося зібрати теж кругленьку суму. Мовиться про 735 673 долари. Ще 362 379 доларів США надійшло у криптовалюті через платіжну компанію Whitepay. Ці кошти також надійдуть на рахунки НБУ, а згодом – відображатимуться в актуальних звітах.

Михайло Федоров підкреслив, що протягом першого тижня кошти накопичувалися на спеціальних рахунках НБУ. Тепер же їх розподілятимуть між профільними міністерствами, а після цього спрямовуватимуть на потреби країни.

Він зазначив, що НБУ звітуватиме про кількість зібраних коштів на щоденній основі. Перший звіт від міністерств, в якому розповідатимуть про призначення та розподіл грошей, опублікують 19 травня.

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