У Києві та області змінили тривалість комендантської години: нові обмеження з 15 травня

Від неділі, 15 травня, у Києві та області змінюється час комендантської години. Читайте далі та дізнайтеся нові деталі.

У столиці України та у Київській області з 15 травня змінюються години, коли діятиме комендантська година. Мешканцям міста варто занотувати, що з неділі комендантська година починатиметься на годину пізніше.

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Комендантська година у Києві та області триватиме з 23:00 до 5:00 ранку.

Також відомо, що з понеділка, 16 травня, громадський транспорт у столиці теж працюватиме довше:

Метрополітен перевозитиме пасажирів Києвом з 06:00 до 22:00.

Наземний громадський транспорт курсуватиме столицею з 06:00 до 22:30.

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