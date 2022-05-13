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Нащо ворог змінює вказівники та повертає пам'ятники Леніну в Україні: пояснення РНБО

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Окупанти змінили вказівник на в'їзді у Маріуполь - фото 1
Окупанти змінили вказівник на в'їзді у Маріуполь / Маріупольська міська рада

Кадри зі зміною дорожнього вказівника на російськомовний при в'їзді до Маріуполя стрімко розлетілись соцмережами. Цей ниций вчинок окупантів, які не припиняють знищувати місто, насправді є не просто фанатизмом чи дурістю.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються розмістити якнайбільше знаків, які могли б маркувати все навколо, як російське. І причиною є не тільки фанатизм окупантів.

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Такі цинічні приклади цього вже з'явились в мережі, серед них і відновлення пам'ятників Леніну у Новій Каховці та Генічеську, і роздача нових автономерів у Мелітополі із зображенням гербу Запоріжжя 1811 року з написом "TVR" (що є прямим посиланням до таврійської губернії). Неможливо оминути увагою і зміну дорожнього вказівника у Маріуполі на російський, запалення вічного вогню в місті та огидне створення алеї "пам’яті маріупольців, загиблих у 2014-2022 роках", яких окупанти продовжують вбивати щодня.

Така діяльність ворога це не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, направлена на придушення спротиву місцевого населення окупованих територій. Закликаємо ігнорувати маніпуляції ворога, оскільки всі окуповані території – це Україна і вони обов’язково повернуться до мирного життя, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нащо ворог змінює вказівники та повертає пам'ятники Леніну в Україні: пояснення РНБО - фото 505174

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