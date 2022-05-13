На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нащо ворог змінює вказівники та повертає пам'ятники Леніну в Україні: пояснення РНБО
-
- 96
Кадри зі зміною дорожнього вказівника на російськомовний при в'їзді до Маріуполя стрімко розлетілись соцмережами. Цей ниций вчинок окупантів, які не припиняють знищувати місто, насправді є не просто фанатизмом чи дурістю.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються розмістити якнайбільше знаків, які могли б маркувати все навколо, як російське. І причиною є не тільки фанатизм окупантів.
І ще: Телевізор у Росії почне брехати по-новому: у розвідці розповіли про плани Кремля
Такі цинічні приклади цього вже з'явились в мережі, серед них і відновлення пам'ятників Леніну у Новій Каховці та Генічеську, і роздача нових автономерів у Мелітополі із зображенням гербу Запоріжжя 1811 року з написом "TVR" (що є прямим посиланням до таврійської губернії). Неможливо оминути увагою і зміну дорожнього вказівника у Маріуполі на російський, запалення вічного вогню в місті та огидне створення алеї "пам’яті маріупольців, загиблих у 2014-2022 роках", яких окупанти продовжують вбивати щодня.
Така діяльність ворога це не ідолопоклонство, а потужна інформаційно-психологічна операція, направлена на придушення спротиву місцевого населення окупованих територій. Закликаємо ігнорувати маніпуляції ворога, оскільки всі окуповані території – це Україна і вони обов’язково повернуться до мирного життя, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.
Читайте також: "Російські ветерани Бонні і Клайд": пропагандисти знову зганьбились 9 травня – фото
-
08:16Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину
- 13 травня
-
20:5314 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Вільні: Міка Ньютон записала пісню про Україну, яку виконала на Ґреммі
-
19:52Українська акторка Ірма Вітовська стала амбасадоркою кінофестивалю "Чілдрен Кінофест-2022"
-
19:26Коли складати національний мультипредметний тест: дати
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:56Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути
-
18:25Збірна України встановила новий рекорд на Дефлімпіаді: понад 50 золотих медалей
-
17:55Wizz Air безплатно доставить у Великобританію 10 000 українців
-
17:25Я хочу додому: слухайте першу пісню українською від Слави Камінської
-
16:52Сергій Жадан став "Людиною року 2022" – польське видання "Газета виборча"
-
16:24Естонський журнал присвятив новий випуск українській кіноіндустрії
-
15:52Львівська філармонія запрошує на музику України та країн, які стали для нас підтримкою
-
15:22"Нічний мисливець" став здобиччю: десантники знищили ще один вертоліт окупантів
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:51Гурт "Цвіт Кульбаби" продає на аукціоні гітару зі свого кліпу: кошти на потреби військових
-
14:26У свободи нове ім'я – Україна: Каменських випустила емоційну пісню "You crying"
-
13:52Польова кухня Нацгвардії: бійці показали, як готують суп під кулями – відео
-
13:20Де отримати безплатну допомогу від лікарів онлайн: перелік від МОЗ
-
12:56У Міноборони розповіли, яке стратегічне значення має острів Зміїний
-
12:25"За них говорять бомби": слухай нову пісню "Крик" від EPOLETS
-
11:57"Вперше в житті": Даша Астраф'єва показала сюрприз від ЗСУ
-
11:23Нащо ворог змінює вказівники та повертає пам'ятники Леніну в Україні: пояснення РНБО
-
10:51Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді
-
10:25Євробачення 2022: хто потрапив у фінал конкурсу
- 13 травня
-
18:56Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути
-
14:26У свободи нове ім'я – Україна: Каменських випустила емоційну пісню "You crying"
-
12:56У Міноборони розповіли, яке стратегічне значення має острів Зміїний
-
10:25Євробачення 2022: хто потрапив у фінал конкурсу
-
09:27Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
00:13Євробачення 2022: оголошено результати голосування у другому півфіналі
- 12 травня
-
20:55ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
17:47Українців штрафуватимуть за порушення комендантської години та режиму світломаскування
-
14:25Євробачення 2022: пісні всіх учасників другого півфіналу
-
12:23Шахраї створили фейковий чат-бот єПідтримка: як не стати жертвою зловмисників
-
10:24Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
- 11 травня
-
20:20У Меган Маркл є шанси замінити Джо Байдена на посту президента США
-
17:22Слава Україні: Моніка Лю з Литви закликала підтримати українську армію грішми
-
15:23Укравтодор підрахував скільки грошей та часу потрібно на відновлення доріг в Україні
-
12:25Збірна України встановила свій рекорд на Літній Дефлімпіаді: понад 100 медалей
-
09:21Литва, Латвія та Ісландія підтримали Україну у 1 півфіналі Євробачення
-
00:11Євробачення 2022: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 10 травня
-
22:56Kalush Orchestra підкорили сцену першого півфіналу Євробачення 2022: відео виступу України
-
20:55ЄВРОБАЧЕННЯ 2022 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
17:53На аукціоні продають сукню, в якій Jamala відкривала Євробачення-2017
-
14:23Євробачення 2022: де дивитись перший півфінал, у якому виступить Kalush Orchestra
-
11:23Байден погодив ленд-ліз для України: реакція мережі (18+)
-
09:20Що таке ленд-ліз для України: найголовніше, що варто знати про урядову програму США
- 09 травня
-
20:23Kalush Orchestra і The Rasmus заспівали спільний кавер своїх хітів
-
17:22"Нова пошта" показала, як працює їхнє перше мобільне відділення у контейнері