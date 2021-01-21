Як виглядає робота вихователя під час карантину: кумедне відео

Пандемія коронавірусу змінила правила гри у різних сферах життя, тож навіть вчителям довелось перейти на дистанційну роботу. Що ж тоді казати про вихователів, які працюють із найменшими дітьми? Просто зацініть це відео!

Через коронавірус за останній рік віддалена робота стала нормою, навіть для тих, хто не міг собі це уявити. Не винятком стали і викладачі, які проводять пари через відеодзвінки, однак найвеселіше у цій ситуації вчителям молодших класів та вихователям. І підтверджує це кумедне відео на Reddit від користувача з ніком avastans, яке за кілька годин почало пробиватись у топи.

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"Вихователь дитячого садка на одній хвилі зі своїми підопічними", – йдеться в описі. І з цим неможливо посперечатись, адже чоловік під час відеозаняття влаштував веселу музичну руханку, тож можна оцінити, як він активно танцює, підспівує дитячу пісеньку, а також підбадьорює малюків. Цей ролик точно змусить вас усміхатись!

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