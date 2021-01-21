Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Як виглядає робота вихователя під час карантину: кумедне відео

  • 0
Навчання у дитсадку на карантині - фото 1
Навчання у дитсадку на карантині

Пандемія коронавірусу змінила правила гри у різних сферах життя, тож навіть вчителям довелось перейти на дистанційну роботу. Що ж тоді казати про вихователів, які працюють із найменшими дітьми? Просто зацініть це відео!

Через коронавірус за останній рік віддалена робота стала нормою, навіть для тих, хто не міг собі це уявити. Не винятком стали і викладачі, які проводять пари через відеодзвінки, однак найвеселіше у цій ситуації вчителям молодших класів та вихователям. І підтверджує це кумедне відео на Reddit від користувача з ніком avastans, яке за кілька годин почало пробиватись у топи.

І ще: Викрадач виявив у машині дитину: його вчинок здивував матір дівчинки

"Вихователь дитячого садка на одній хвилі зі своїми підопічними", – йдеться в описі. І з цим неможливо посперечатись, адже чоловік під час відеозаняття влаштував веселу музичну руханку, тож можна оцінити, як він активно танцює, підспівує дитячу пісеньку, а також підбадьорює малюків. Цей ролик точно змусить вас усміхатись!

Kindergarten teacher vibes with his students from r/MadeMeSmile

Читайте також: Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2021 (тексти)
  • 17 cічня, 12:03
  • 16105
Медики розповіли, кому небезпечно занурюватися в ополонку на Водохреще
  • 15 cічня, 12:45
  • 365
Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 17 cічня, 15:20
  • 630
Загрузка...
Новини