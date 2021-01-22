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У Німеччині з'явилася Біблія, яку адаптували для покоління Z

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"Базова Біблія" для Зумерів - фото 1
"Базова Біблія" для Зумерів / scripture-engagement

У Німеччині видали книгу "Базова Біблія" – це Святе Письмо, адаптоване під сучасну молодь. Над Біблією XXI століття працювали 1100 осіб – з них 40 – це перекладачі з івриту та латині.

Перед фахівцями було непросте завдання – не просто перевести Святе Письмо, але зробити це так, щоб його читали Зумери – сучасна молодь, яка звикла до месенджерів, відео і швидким поясненням.

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Марія і Йосип ще ніколи не спали один з одним. І тут з'ясувалося, що Марія чекає дитину. Йосип був засмучений, тому що він не знав ще, що ця Дитина від Бога. Йосип був засмучений..., цитата з "Базової Біблії".

У Німеччині з'явилася Біблія, яку адаптували для покоління Z - фото 444352

"Це необхідність. Мета будь-якого перекладу Святого Письма у всіх релігіях – достукатися до сучасного читача", – каже релігієзнавець з Білефельдського університету Міхаель Шмідель.

Перекладачі повинні були скоротити і адаптувати Біблію без втрати сенсу. Тому вся книга складається з коротких речень (до 16 слів). Також в ній повно виносок, що пояснюють все, з чим потенційний читач, швидше за все, не знайомий – від географічних назв (наприклад, Віфлеєм) до значення дарів мудреців: золота, ладану і смирни.

Коли учні побачили його, що йде по воді, вони закричали від страху: "Це привид". Але Ісус відразу їм сказав: "Не бійтеся! Це я", цитата з адаптованої Біблії.

Книга доступна як в друкованому вигляді, так і в електронному. Вартість друкованого видання – від 25 до 148 євро (за лімітований випуск), але в інтернеті її можна отримати безкоштовно.

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Джерело: scripture-engagement
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