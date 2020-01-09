Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій

Танкер Delfi, який в Одесі сів на мілину і затонув, притягує натовпи народу заради ефектних фотосесій.

Так, на вихідних до місця, де затонув танкер, стікаються натовпи народу, щоб пофотографуватися. А екстремали прагнуть забратися на корабель і зробити селфі, а туристи і місцеві жителі фотографуються просто на тлі судна.

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Крім цього, на пляжі Дельфін, звідки видно затонулий танкер, збираються молодята, які роблять цікаві весільні фото.

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