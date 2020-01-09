Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій

  • 49
Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 1

Танкер Delfi, який в Одесі сів на мілину і затонув, притягує натовпи народу заради ефектних фотосесій.

Так, на вихідних до місця, де затонув танкер, стікаються натовпи народу, щоб пофотографуватися. А екстремали прагнуть забратися на корабель і зробити селфі, а туристи і місцеві жителі фотографуються просто на тлі судна.

І ще: Стару водонапірну вежу перетворили у сучасне житло: ефектні фото

Крім цього, на пляжі Дельфін, звідки видно затонулий танкер, збираються молодята, які роблять цікаві весільні фото.

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 378824

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 378825

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 378826

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 378827

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 378828

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 378829

Затонулий танкер в Одесі став новою локацією для фотосесій - фото 378830

Читайте також: Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 562
Українські колядки – слухати ТОП 25 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 31.12.2019, 17:08
  • 268842
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2002007
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл