Стару водонапірну вежу перетворили у сучасне житло: ефектні фото

Старенькі занедбаній водонапірній башті дали нове життя, і тепер вона стала будинком для англійського подружжя. П'ять поверхів і приклад того, що з будь-якої споруди можна зробити дещо круте.

В англійському місті Хай-Гаррет в графстві Ессекс ще у 1938 році з'явилась водонапірна вежа. У часи ІІ Світової війни тут тримали військовополонених, а з 1950-х будівля пустувала і не виконувала жодних функцій аж донедавна, поки її не придбало подружжя Оуклі у 2017 році. Обійшлась споруда у 285 тисяч фунтів стерлінгів, а повноцінний ремонт забрав ще кілька сотень тисяч, але результат вражає.

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Колишня башта стала сучасним 5-поверховим будинком з 4 спальнями та ванними кімнатами, а також затишною добудовою на першому рівні. Подружжя прожило тут кілька років разом з дітьми і вирішило продати тепер вже ефектний дім за не менш ефектну суму в 1,2 млн фунтів стерлінгів. І це не дивно, адже виглядає помешкання справді круто:

Джерело всіх фото: onthemarket

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