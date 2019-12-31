Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році

Фахівці онлайн-сервісу для мандрівників Agoda проаналізували ситуацію в галузі та назвали три головні тенденції розвитку туристичної індустрії в наступному році. Що ж чекає на мандрівників у 2020 році – читайте далі!

Згідно з останнім дослідженням Agoda, три речі стануть "нормою" для мандрівників у наступному десятилітті. Отже, перша – нові єдині додатки для задоволення будь-яких потреб у подорожах. Фахівці впевнені, що найбільше цього потребують туристи з Південно-Східної Азії, принаймні близько 60% осіб, які брали участь в опитуванні, заявили про це. Цікаво, що серед британців нові додатки потрібні тільки близько 30% туристів.

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Друга – можливість реєструвати свої профілі в соціальних мережах в додатках для мандрівників, і, на основі аналізу даних, отримувати доступ до індивідуальних пропозицій: екскурсії, рекомендованих ресторанів і вражень.

Ще одна прогнозована тенденція – поїздки без паспортів. Правда, швидше за все, це вийде реалізувати в азійських країнах, наприклад, у Сінгапурі або Китаї. В Америці і Великобританії більшість людей не впевнені, що таке взагалі можливо.

Мандрівники хотіли б подорожувати без паспортів

Крім того, люди у всьому світі в майбутньому хотіли б подорожувати більше, але робити це максимально екологічно.

Раніше були названі ще 12 головних трендів в області подорожей, які будуть актуальні у 2020 році. У їх числі – зростання популярності залізничного транспорту, зниження тривалості відпочинку, збільшення числа подорожуючих бабусь і дідусів зі своїми внуками, зростання популярності оздоровчих турів, відмова готелів від пляшечок з шампунем і інші.

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