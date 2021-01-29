Затонулий 30 років тому Land Rover Defender сплив на поверхню: фотофакт

У Великобританії на одному з пляжів міста Корнуолл помілити частину підвіски Land Rover Defender 1968 випуску. Виявилося, що 30 років тому позашляховик застряг в піску і в результаті припливу затонув. Тепер же в деталях автомобіля оселилися морські мешканці.

У 1990 році власник Land Rover Defender Safari Series Ронні Хенні повіз свою сім'ю на узбережжя. В один із днів чоловік вирішив покататися на позашляховику по березі, проте в якийсь момент автомобіль щільно застряг в піску. Всі спроби евакуювати Land Rover виявилися марними. Через наближення припливу власник авто прийняв рішення кинути його.

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Повернувшись на наступний день, Ронні виявив, що в результаті шторму позашляховик перекинувся, і на поверхні опинилися тільки колеса і елементи підвіски. Чоловік спробував відкопати автомобіль за допомогою лопати, однак і ця затія не була успішною. Протягом наступних 30 років місцеві жителі періодично помічали покришки затонулого Land Rover, проте кожного разу з приходом води, машина все глибше занурювалася на морське дно.

І через 30 років на поверхні показалося колесо та частина підвіски, які виявилися повністю покриті товстим шаром водоростей. Велика частина видимих деталей проржавіла, а всередині оселилися молюски та інші жителі. Однак покришка навіть через три десятиліття все ще зберегла всередині повітря.

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