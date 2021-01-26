Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Як Tesla Model 3 витягала важкий позашляховик Nissan Patrol з піску: відео

  • 24
Як Tesla Model 3 витягала важкий позашляховик Nissan Patrol з піску: відео - фото 1

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як електричний седан Tesla Model 3 буксирує з піщаної дюни позашляховик Nissan Patrol, а потім з легкістю тягне його ще приблизно 100 метрів. При цьому інший позашляховик "відпочиває" з боку.

Незрозуміло, чому як буксир обрали Tesla Model 3, але операція з порятунку великого Nissan Patrol виглядає досить ефектно. Особливо, якщо згадати про те, що важить позашляховик понад дві тонни, а максимальна заявлена ​​виробником маса буксируваного електромобілем вантажу становить трохи більш як 900 кг.

І ще: Власник Mercedes-AMG хотів похизуватися своїм авто на весіллі, але щось пішло не так

Як припустили фахівці, впоратися із непростим завданням Tesla Model 3 вдалося завдяки системі векторизації крутного моменту, що контролює тягу на кожному колесі окремо.

Читайте також: Tesla показала процес створення батарей для своїх електромобілів: відео

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1626
Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
  • 21 cічня, 08:28
  • 327
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9244
Загрузка...
Новини