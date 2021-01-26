Як Tesla Model 3 витягала важкий позашляховик Nissan Patrol з піску: відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як електричний седан Tesla Model 3 буксирує з піщаної дюни позашляховик Nissan Patrol, а потім з легкістю тягне його ще приблизно 100 метрів. При цьому інший позашляховик "відпочиває" з боку.

Незрозуміло, чому як буксир обрали Tesla Model 3, але операція з порятунку великого Nissan Patrol виглядає досить ефектно. Особливо, якщо згадати про те, що важить позашляховик понад дві тонни, а максимальна заявлена ​​виробником маса буксируваного електромобілем вантажу становить трохи більш як 900 кг.

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Як припустили фахівці, впоратися із непростим завданням Tesla Model 3 вдалося завдяки системі векторизації крутного моменту, що контролює тягу на кожному колесі окремо.

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