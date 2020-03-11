Заткніться та насолоджуйтесь польотом: Емілі Блант знялась у пародії на Тихе місце

Напередодні прем'єри продовження фільму "Тихе місце" з актрисою Емілі Блант, зірка стрічки знялась у кумедній пародії. Насолоджуйтесь відео разом з нами!

Актриса Емілі Блант, виконавиця головної ролі у хоррорі "Тихе місце 2", стала гостею вечірнього шоу Джиммі Кіммел. Вона розповіла ведучому, про що буде сиквел картини, прем'єра якого запланована вже на 19 березня.

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Крім того, вони разом зняли пародію на хоррор. За сюжетом Емілі – стюардеса авіакомпанії "Тихий літак". Вона стежить за тим, щоб на борту панувала абсолютна тиша, і шикає на пасажирів, які її порушують. В особливо гучних випадках позбутися пасажирів Емілі допомагають таємничі монстри.

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