Нові мутанти: свіжий тизер фільму про всесвіт Людей Ікс

У мережі з'явився ще один тизер до майбутнього фільму жахів "Нові мутанти" (The New Mutants), який дозволить побачити Людей Ікс з нового боку. Свіжа стрічка від Marvel незабаром нарешті вийде на екрани, тож зацініть промо!

Кіностудія 20th Century Fox продовжує нагадувати про новий фільм жахів "Нові мутанти", тож презентувала свіжий трейлер про героїв коміксів Marvel. Відзначимо, що прем'єру стрічки переносили і фінальна дата виходу запланована на 2 квітня.

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Сюжет розповідає про п'ятьох підлітків, які опиняються у психіатричній клініці з дуже суворим режимом. Саме у цьому моторошному місці вони розуміють, що мають різні суперсили. Але навіть у них є свій темний бік, і не завжди дивовижні уміння роблять з людей супергероїв. Хоч рейтинг картинки і 13+, але вона обіцяє бути справді моторошною.

У голових ролях: Аня Тейлор-Джой, Мейсі Вільямс, Чарлі Гітон, Генрі Зага, Блю Гант та інші.

Нові мутанти, дивитись трейлер фільму онлайн:

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