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Двейн Джонсон відкриває таємниці Амазонки у трейлері "Круїз по джунглях"
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У мережі показали офіційний трейлер до пригодницької стрічки Круїз по джунглях (Jungle Cruise), де головні ролі виконали Двейн "Скеля" Джонсон та Емілі Блант. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Кінокомпанія Disney презентувала промо до нового фільму "Круїз по джунглях" (Jungle Cruise), дата виходу якого запланована на 23 липня.
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Стрічка розповідає про мандрівницю Лілі Хоутон, яка вирішує відправитись до Амазонки, де, за легендами, росте дивовижне дерево, здатне зцілювати. У жодному випадку не можна, щоб воно потрапило у погані руки. На шляху до цілі Лілі знаходить і товариша у мандрівці, а саме капітана круїзного судна Френка, який знає таємниці найдовшої річки світу.
У головних ролях: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Джессі Племонс, Едгар Рамірес, Пол Джаматті, Джек Вайтхолл та інші.
Круїз по джунглях, дивитись трейлер фільму онлайн:
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