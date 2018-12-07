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Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій

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Зимові міста у роботах Річарда Савойа - фото 1
Зимові міста у роботах Річарда Савойа / facebook.com/richardsavoiepeintre

Талановитий художник показує атмосферні засніжені міста, які зігрівають холодними зимовими вечорами.

Знайомтесь, Річард Савой (Richard Savoie) – талановитий канадський художник, який відомий своїми реалістичними та красивими роботами. Чоловік фокусується на пейзажах, передаючи всі деталі та атмосферу через свої масляні картини. Важко повірити, що це не знімки, адже Річард звертає увагу на реальну красу міст.

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Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293718

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293719

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293720

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293721

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293722

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293723

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293724

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293725

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293726

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293727

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293728

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293729

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293730

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293731

Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій - фото 293732

Джерело всіх фото: facebook.com/richardsavoiepeintre

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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