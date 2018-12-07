Затишні зимові картини міст, які дарують святковий настрій

Талановитий художник показує атмосферні засніжені міста, які зігрівають холодними зимовими вечорами.

Знайомтесь, Річард Савой (Richard Savoie) – талановитий канадський художник, який відомий своїми реалістичними та красивими роботами. Чоловік фокусується на пейзажах, передаючи всі деталі та атмосферу через свої масляні картини. Важко повірити, що це не знімки, адже Річард звертає увагу на реальну красу міст.

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Джерело всіх фото: facebook.com/richardsavoiepeintre

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