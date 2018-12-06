У Лондоні архітектори побудують місто з імбирних пряників: яскраві фото

Пряникове містечко можна буде побачити у музеї V & A з 8 грудня до 6 січня.

Лондонський музей Вікторії і Альберта запросив архітекторів для того, щоб побудувати місто з імбирних пряників, патоки та льодяників. Незвичайна солодка виставка працюватиме з 8 грудня по 6 січня.

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Містечко налічуватиме 60 будівель. Також у ньому будуть дерева з льодяників і зефіру, канатна дорога з лакриці, велосипедні та пішохідні доріжки, посипані цукром.

А бюро Holland Harvey Architects навіть спроектувало сучасний притулок для бездомних.

"Працюючи над будь-яким великим проектом, ми створюємо моделі в цьому масштабі, – говорить Роберт Нолан з архітектурного бюро APT. – Але тут потрібно бути обережним... щоб випадково не з'їсти частину будинку".

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