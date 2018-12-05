На оздоблення цього готелю витратили понад 500 мільйонів доларів

Ціна на номери починаються від 430 доларів за ніч / cnn

У Китаї відкрили перший семизірковий готель, який за розкішшю може змагатися з першокласними закладами Лондона, Нью-Йорка і Дубая.

Готель Wanda Reign на набережній Бунд в Шанхаї будували три роки і обійшовся він у 515 мільйонів доларів, причому чимала частина суми пішла на вишукане оформлення інтер'єру.

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Дизайн розробила британська компанія Foster + Partners, яка змішала стиль ар-деко зі стилем китайських інтер'єрів початку XX століття, включивши в нього магнолії і традиційну вишивку сучжоу.

У лобі гості проходять викладеною жадеїтом підлогою між мармуровими колонами, антикварними меблями і стінами з мозаїками і творами сучасних китайських художників. Вишуканий дизайн поширюється на весь інтер'єр: в чотирьох обідніх залах – масивні люстри і вітражні вікна. Ці приміщення обслуговує ресторан Marc під керівництвом шеф-кухаря з зірками "Мішлен" Марка Мано, кафетерій, китайський ресторан, заклад з японською кухнею і лобі-лаундж.

У готелі 193 номери, ціни на які починаються від 430 доларів за ніч. Кожен обладнаний за останнім словом техніки: тут є масажні крісла і електронні дверні вічка.

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