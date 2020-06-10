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Від сліз до реготу: добірка весільних фото, які не залишать вас байдужими
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Весілля – один із найтрепетніших моментів у житті, а закарбувати найважливіші деталі в пам'яті допомагають фотографи. Деякі їх світлини стають справжнім витвором мистецтва та вражають до глибини душі навіть тих, хто не знайомий з нареченими.
На сайті "This Is Reportage" опублікували найкращі весільні фотографії, обрані з-понад 13 000 світлин. Усі ці кадри об'єднує одна спільна риса: вони створені без постановки, тому зачаровують своєю щирою історією та непідробними емоціями.
Це цікаво: Фото з весілля 80-річного чоловіка здивувало інтернет, і ось чому
Весільні фото, які вражають до мурах
Прикольні фото з весілля
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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