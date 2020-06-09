Чоловік поставив камеру у саду і здивувався побаченому (відео)

Британець вирішив встановити камеру у власному садочку, але точно не очікував побачити несподівану пару гостей вночі.

48-річний британець Стю МаКензі раніше працював оператором на телеканалі BBC, тож не дивно, що він прихильник зйомки, яку поєднує із любов'ю до природи. У своєму дворі він навіть установив камеру, але навряд чи думав, що побачить нічних гостей.

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На щастя, нічого паранормального не трапилось, адже пара тварин опинилась у саду, де вирішила перекусити ласощами від Стю. Але родзинкою є те, що гостями стали їжак та лисиця, які доволі дружньо поводились. Раніше британець вже бачив їх на своїй ділянці, але лисиця втікала, а їжак звертався у клубочок.

"Але я ніколи не бачив їх так близько один до одного, вони їли з однієї миски. Вона металічна і я кладу у неї сухих черв'яків та консерви для собак", – додав він. Несподіваний запис також здивував тим, що Стю живе майже в центрі міста, тож гості потрапили сюди не просто так.

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