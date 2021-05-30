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Застукали на гарячому: кумедні фото котів, які точно покращать настрій

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"Поламані" коти - фото 1
"Поламані" коти

Котів можна назвати повелителями мережі, адже всього за мить вони змушують людей зависнути перед екранами, сміятись, дивуватись і прагнути завести пухнастика. А ці фото ще й покажуть, що котики не завжди мають ідеальний вигляд.

На платформі Reddit існує окремий тег "What’s Wrong With Your Cat" (Що не так з твоїм котом), який здатен підбадьорити навіть найстійкіших песимістів. Як не важко здогадатись з назви, тут люди діляться кумедними фото своїх улюбленців, яких упіймали на дивній поведінці.

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Власники котів добре знають, що інколи ці тварини поводяться просто жахливо, інколи стають ідеальними друзями, але регулярно вражають своїми діями. Зацініть:

"Джаспер любить показувати свої коліна"

brownishgirl - фото 461474
brownishgirl

"Це нормально"

icZAstuff - фото 461475
icZAstuff

"Цей кіт полюбляє дрімати на банановому дереві"

DFJonesJr - фото 461476
DFJonesJr

"Вона просто сидить на моєму комп'ютері та дивиться у стіну"

reddit.com - фото 461477
reddit.com

"Заголовок не потрібен"

emiceel - фото 461478
emiceel

"Йога і сон"

reddit.com - фото 461479
reddit.com

"Так зручно"

purplesheep19 - фото 461480
purplesheep19

"Це не зовсім правильно"

fhawlds - фото 461481
fhawlds

"Упіймали"

reddit.com - фото 461482
reddit.com

"Жодного посуду, лише коти"

reddit.com - фото 461483
reddit.com

"Коли раптово щось почув"

Bahggs - фото 461484
Bahggs

"Ми ніколи не дізнаємось, що вони бачили"

AlexTheFlower - фото 461485
AlexTheFlower

"Це мій кіт, який думає, що він морська свинка"

reddit.com - фото 461486
reddit.com

"Цей хвостик"

UnclassifiableHum - фото 461487
UnclassifiableHum

"Коли мій друг просто прочистив горло"

reddit.com - фото 461488
reddit.com

"Я намагаюсь скласти кухонні рушники, тим часом мій кіт:"

Jennyojello - фото 461489
Jennyojello

"Тут спить наш новий кіт, і це змушує мене прокидатись"

Dildo_Swaggins1201 - фото 461490
Dildo_Swaggins1201

"Ти зіпсуєш собі зір"

sirdigbykittencaesar - фото 461491
sirdigbykittencaesar

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