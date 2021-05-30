Застукали на гарячому: кумедні фото котів, які точно покращать настрій

Котів можна назвати повелителями мережі, адже всього за мить вони змушують людей зависнути перед екранами, сміятись, дивуватись і прагнути завести пухнастика. А ці фото ще й покажуть, що котики не завжди мають ідеальний вигляд.

На платформі Reddit існує окремий тег "What’s Wrong With Your Cat" (Що не так з твоїм котом), який здатен підбадьорити навіть найстійкіших песимістів. Як не важко здогадатись з назви, тут люди діляться кумедними фото своїх улюбленців, яких упіймали на дивній поведінці.

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Власники котів добре знають, що інколи ці тварини поводяться просто жахливо, інколи стають ідеальними друзями, але регулярно вражають своїми діями. Зацініть:

"Джаспер любить показувати свої коліна"

brownishgirl

"Це нормально"

icZAstuff

"Цей кіт полюбляє дрімати на банановому дереві"

DFJonesJr

"Вона просто сидить на моєму комп'ютері та дивиться у стіну"

reddit.com

"Заголовок не потрібен"

emiceel

"Йога і сон"

reddit.com

"Так зручно"

purplesheep19

"Це не зовсім правильно"

fhawlds

"Упіймали"

reddit.com

"Жодного посуду, лише коти"

reddit.com

"Коли раптово щось почув"

Bahggs

"Ми ніколи не дізнаємось, що вони бачили"

AlexTheFlower

"Це мій кіт, який думає, що він морська свинка"

reddit.com

"Цей хвостик"

UnclassifiableHum

"Коли мій друг просто прочистив горло"

reddit.com

"Я намагаюсь скласти кухонні рушники, тим часом мій кіт:"

Jennyojello

"Тут спить наш новий кіт, і це змушує мене прокидатись"

Dildo_Swaggins1201

"Ти зіпсуєш собі зір"

sirdigbykittencaesar

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