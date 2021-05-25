Чому варто завести двох котів: фото, які переконають кожного

Ось чому круто мати одразу двох котів

Власники котів знають, що їхнє життя відчутно змінилось після появи улюбленця. Але двійка пухнастиків в домі – це зовсім інший рівень веселощів. Дві кішки краще, ніж одна, і кумедні кадри це підтверджують!

Домашній улюбленець – це серйозно, адже він вимагає чимало уваги та турботи. Але що казати, коли у помешканні з'являється не один кіт, а двоє! Bored Panda вважає, що це ідеальний злочин, адже веселощів стає удвічі більше, як і любові від цих пухнастиків. Їм ніколи не сумно, а розвеселити господаря вони можуть всього за мить. Це підтверджують смішні фото людей, які ризикнули завести другого кота.

І ще: Всю суть котів показали в одному відео

Звісно ж, не всім тваринкам подобається мати компанію, але у більшості випадків це приносить радість кожного мешканцю. Обережно: ці кадри можуть змусити завести кішку (можливо, навіть дві!):

"Сьогодні я забрав додому двох 2-місячних кошенят. Знайомтесь. Кінгстон та Дербі!"

lukas120

"Ветеринар дуже страшний"

drenniks

"2 котів, 1 серце"

PerspectiveFriendly

"Комітет проти порохотягів"

AwwCatsDotCom

"Є два типи людей"

mdanger88

"Віддані друзі"

YZJay

"Такий вигляд мали б фото з котячих заручин"

boopyouonthenose

"Просто коти облизують скляні двері"

v78

"Ідеально"

koalaG11

"Новий кіт навчив старого кота їсти саме так"

ViVilma

"Після довгого і важкого дня"

yourfavouritemoo

"Не покидай мене!"

NSFW_PORN_ONLY

"Вони постійно щось задумують"

kem7

"Мій чорний кіт схожий на тінь мого білого кота"

JoshuaForLong

"Котяче селфі"

AjKaramba

"Вона привела друга на наступний день"

Sissinou

"Ти не мала бути вдома раніше 5 вечора!"

icant-chooseone

"Ідеальний розмір"

FlaminKeane

"Мій собака боїться котів. Вони зрозуміли, що він не може пройти повз, тож вигадали ідеальну пастку"

cas47

"Коли почули звуки корму"

highchou

"Зробив маленький садок на балконі для моїх хлопців"

SalivatingTiger

"Місце спостереження за білками"

meowzersparkles

"Ну ще одну серію перед сном"

anyagrapes

Читайте також: Собаки, які заснули занадто раптово: добірка кумедних фото