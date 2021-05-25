Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Чому варто завести двох котів: фото, які переконають кожного

  • 1
Ось чому круто мати одразу двох котів - фото 1
Ось чому круто мати одразу двох котів

Власники котів знають, що їхнє життя відчутно змінилось після появи улюбленця. Але двійка пухнастиків в домі – це зовсім інший рівень веселощів. Дві кішки краще, ніж одна, і кумедні кадри це підтверджують!

Домашній улюбленець – це серйозно, адже він вимагає чимало уваги та турботи. Але що казати, коли у помешканні з'являється не один кіт, а двоє! Bored Panda вважає, що це ідеальний злочин, адже веселощів стає удвічі більше, як і любові від цих пухнастиків. Їм ніколи не сумно, а розвеселити господаря вони можуть всього за мить. Це підтверджують смішні фото людей, які ризикнули завести другого кота.

І ще: Всю суть котів показали в одному відео

Звісно ж, не всім тваринкам подобається мати компанію, але у більшості випадків це приносить радість кожного мешканцю. Обережно: ці кадри можуть змусити завести кішку (можливо, навіть дві!):

"Сьогодні я забрав додому двох 2-місячних кошенят. Знайомтесь. Кінгстон та Дербі!"

lukas120 - фото 460872
lukas120

"Ветеринар дуже страшний"

drenniks - фото 460873
drenniks

"2 котів, 1 серце"

PerspectiveFriendly - фото 460874
PerspectiveFriendly

"Комітет проти порохотягів"

AwwCatsDotCom - фото 460875
AwwCatsDotCom

"Є два типи людей"

mdanger88 - фото 460876
mdanger88

"Віддані друзі"

YZJay - фото 460877
YZJay

"Такий вигляд мали б фото з котячих заручин"

boopyouonthenose - фото 460878
boopyouonthenose

"Просто коти облизують скляні двері"

v78 - фото 460879
v78

"Ідеально"

koalaG11 - фото 460880
koalaG11

"Новий кіт навчив старого кота їсти саме так"

ViVilma - фото 460881
ViVilma

"Після довгого і важкого дня"

yourfavouritemoo - фото 460882
yourfavouritemoo

"Не покидай мене!"

NSFW_PORN_ONLY - фото 460883
NSFW_PORN_ONLY

"Вони постійно щось задумують"

kem7 - фото 460884
kem7

"Мій чорний кіт схожий на тінь мого білого кота"

JoshuaForLong - фото 460885
JoshuaForLong

"Котяче селфі"

AjKaramba - фото 460886
AjKaramba

"Вона привела друга на наступний день"

Sissinou - фото 460887
Sissinou

"Ти не мала бути вдома раніше 5 вечора!"

icant-chooseone - фото 460888
icant-chooseone

"Ідеальний розмір"

FlaminKeane - фото 460889
FlaminKeane

"Мій собака боїться котів. Вони зрозуміли, що він не може пройти повз, тож вигадали ідеальну пастку"

cas47 - фото 460891
cas47

"Коли почули звуки корму"

highchou - фото 460892
highchou

"Зробив маленький садок на балконі для моїх хлопців"

SalivatingTiger - фото 460894
SalivatingTiger

"Місце спостереження за білками"

meowzersparkles - фото 460895
meowzersparkles

"Ну ще одну серію перед сном"

anyagrapes - фото 460896
anyagrapes

Читайте також: Собаки, які заснули занадто раптово: добірка кумедних фото

пропозиції партнерів
Новини